Galeri Haberler 2021 yılında çıkması heyecanla beklenen 15 muhteşem oyun

2021 yılında çıkması heyecanla beklenen 15 muhteşem oyun

2021 yılında bizi yepyeni bir oyun dünyası bekliyor... Her ne kadar pandeminin etkisiyle oyun geliştirme süreçleri sıkıntılı geçse de, Ray Tracing adı verilen yani 'Işın İzleme Teknolojisi' ve ardından gelen yeni nesil konsollarla birlikte oyun dünyası renkli ve heyecanlı bir hal aldı. Doğal olarak, 2021'e girer girmez bütün oyuncuların gözü de yeni çıkacak oyunlara çevrildi. 2021 yılı God of War ve Far Cry serilerinin yeni oyunları olmak üzere pek çok başarılı başyapıtla süslenecek. İşte 2021 yılını güzelleştirecek ve adından söz ettirecek 15 oyun...