Yasin Öztekinden Galatasaray taraftarına mesaj!

Sarı kırmızı forma için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Yasin Öztekin, "Tabi ki 4 sene güzel günlerde geçti zor günlerde geçti. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Sonuçta 150-160 maça çıktım. 30 asist, 30 gol var. Tabii daha iyisini yapmak isterdim ama sonuçta bu kadar. Dediğim gibi gönül isterdi ki biraz daha farklı bir ayrılık olsun ama olmadı. Olsun hepsini çok seviyorum. Tüm takım arkadaşlarıma selamlar"