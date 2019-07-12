Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Galatasaray'ın başına bela olan ve sarı kırmızılıların gözden çıkardığı Mbaye Diagne'den son dakika gelişmesi! Ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya mal olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne'de büyük piyango! Galatasaray'ı sevindiren gelişme oyuncunun menajerinden geldi ve transfer için tarih verildi. Ayrıntılar şöyle;

12 Temmuz 2019 Cuma 15:15 Güncelleme: 12.07.2019 15:21
Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya satan Galatasaray, Luyindama ve Ozornwafor için toplam 4.1 milyon Euro harcadı. 2 orta saha 1 forvet transferi için Diagne'nin satılması şart.

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Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Sarı-Kırmızılı yönetim Diagne'nin takımdan ayrılmaması nedeniyle ekonomik açıdan da sıkıntılı bir sürecin içersine girdi...

Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Senegalli oyuncu için hala ciddi bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın tüm planlarını bozmuş oldu ama beklenen haber nihayet geldi. İşte Senegalli oyuncunun menajerinin açıklaması ve detaylar...

Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

Christian Luyindama'nın bonservisini almak için 3 milyon 750 bin Euro ödeyen Galatasaray yeni transfer Valentine Ozornwafor için de 350 bin Euro ödemek zorunda kalmıştı.

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Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri

ELDE ETTİKLERİ KAR 400 BİN EURO

Galatasaray Fernando'yu 4.5 milyon Euro gibi bir rakamla Sevilla'ya satmasına rağmen bütçe olarak sadece 400 bin Euro kar elde etti. Ancak bu rakam beklenenin çok altında kaldı.

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