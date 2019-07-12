Galatasaray'ın Onyekuru ısrarı
Galatasaray'ın ?Onyekuru ısrarı sürüyor. Fatih Terim, Nijeryalı oyuncunun bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini istiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull
- Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya
- Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!
- Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!
- Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı
- Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'a Emre Mor piyangosu vurdu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.