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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük transferlerini resmen açıklayan sarı kırmızılılar, yılın bombasını Barcelona'dan patlatıyor. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
12 Temmuz 2019 Cuma 12:08 Güncelleme: 12.07.2019 12:11
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