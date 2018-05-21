Tudor'un tercihi ligin kaderini değiştirdi!



Yıldız futbolcunun hastalığı için ise kulüp doktorları yurt içi ve yurt dışında birçok profesörle görüşmeler yaptı. Menajerlerin "Negredo'yu bedavaya getiririz" teklifini geri çeviren Tudor "O bitik, asla takımda istemem... Benim golcüm Gomis" diye konuştu."Sorun yok" raporu verilince belki de sezonun kaderini değiştiren sözleşme imzalandı. (Evren TURHAN / TAKVİM)