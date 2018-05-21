Tudor'un tercihi ligin kaderini değiştirdi!
Tarihindeki 21. şampiyonluğa imza atan Galatasaray bol aksiyonlu, inişli çıkışlı, acısıyla tatlısıyla hafızalara kazınan bir sezonu geride bıraktı... 17. haftada Igor Tudor'un yerine göreve gelen Fatih Terim kuşkusuz bu büyük başarının en büyük mimarı oldu. Ancak sezon başında, yani şampiyon kadronun kurulması aşamasında çok önemli adımlar atıldı.
Yıldız futbolcunun hastalığı için ise kulüp doktorları yurt içi ve yurt dışında birçok profesörle görüşmeler yaptı. Menajerlerin "Negredo'yu bedavaya getiririz" teklifini geri çeviren Tudor "O bitik, asla takımda istemem... Benim golcüm Gomis" diye konuştu."Sorun yok" raporu verilince belki de sezonun kaderini değiştiren sözleşme imzalandı. (Evren TURHAN / TAKVİM)
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