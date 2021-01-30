Galeri Galatasaray Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i transfer eden Aslan, orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Cimbom, İrfan Can ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken teknik direktör Fatih Terim alternatifte tutulan yıldız için bizzat harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Benfica ile sözleşmesi 2023'te sona erecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in ara transferde takıma katılması konusunda Fatih Terim'in ikili ilişkilerini kullanacağı öğrenildi.

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Terim'in Milan'da öğrencisi olan, şu an Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa ile Gedson Fernandes konusunda temasa geçeceği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

Deneyimli teknik adamın, Premier Lig'de forma giyemeyen genç yıldızla ilgili planlarını paylaşıp, sezonun geri kalan kısmında Fernandes'in oynayabilmesi konusunda Benfica cephesini ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

OYUNCU GELMEYE HAZIR

Torino'nun da istediği 22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...

LEVENT TÜZEMEN'DEN YORUM

"GELİRSE DENGELERİ DEĞİŞTİRİR"

"Galatasaray, Gedson Fernandes'i alırsa ligin dengesi değişir. Bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncunun uçağı inerse ligin dengesi değişir, net söylüyorum"

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