Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i transfer eden Aslan, orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Cimbom, İrfan Can ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken teknik direktör Fatih Terim alternatifte tutulan yıldız için bizzat harekete geçti. İşte ayrıntılar...
30 Ocak 2021 Cumartesi 12:03, Güncelleme 30.01.2021 12:05
Transferi Fatih Terim bitiriyor! İrfan Can derken...