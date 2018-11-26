TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahya'ya kesti!

    Galatasaray - Konyaspor maçında verilen penaltı sonrası sarı-kırmızılı camia köpürmüştü. TFF kulislerinde konuşulan şu: "Halis Özkahya düdüğünü asacak, Hüseyin Göçek dinlendirilecek."
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 07:04:44 Güncelleme: 07:52:25
    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti!

    Cimbom bu hafta evinde Konyaspor karşısında 1-0 öndeyken, 87. dakikada hakem Hüseyin Göçek tüm otoritelere göre hatalı bir karar vermişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti!

    VAR hakemi Halis Özkahya da pozisyonu defalarca farklı açılardan seyretmesine rağmen hakem Göçek'e 'inceleme' tavsiyesinde bulunmamıştı.

    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti!

    Galatasaray camiası hakem hatalarının sürekli hale gelmesi yüzünden köpürmüştü. Son olarak Mustafa Cengiz, TFF'nin tüm kurullarıyla istifasını isterken, F.Bahçe maçını yöneten Fırat Aydınus ile Konya karşılaşmasında görev alan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın düdüklerini asmalarını istemişti.

    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti!

    HATALI BULUNDU
    Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı incelemeler sonucunda Hüseyin Göçek'in hatalı karar verdiğini kabul etti.

    TFF Galatasaray - Konyaspor maçının faturasını Halis Özkahyaya kesti!

    Ancak asıl hatanın onu uyarmayan VAR hakemi Halis Özkahya'da olduğuna karar verildi.

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