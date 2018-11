TFF daha önce sadece Galatasaray için yapmıştı!

TFF'nin vefat eden eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın anısına Drogba ve Eboue'nin ligde oynadıkları Elazığspor maçına "Thank you Mabida ve Rest in peace Nelson Mandela" yazılı tişörtlerle çıkmalarından dolayı TFF talimatları gereği karşılığı talimatlara ayrıkılıktan uyarı olan sevk işlemini, olayın hassasiyeti dikkate alınarak Juventus maçının sonrasına bırakılmasına karar verilmişti.