TFF daha önce sadece Galatasaray için yapmıştı!

SEVK AÇIKLAMALARI SADECE BİR KEZ ERTELENDİ



2008 yılında federasyon başkanlığı koltuğuna oturan Mahmut Özgener döneminden bu yana haftanın sevk bildirimlerini salı günü 14.00'a kadar gerçekleştiren ve takımları 48 saatlik savunma süresi vererek haftalık olağan PFDK toplantılarını perşembe gününe oturtan futbol federasyonu, o günden bu yana bir çok takımımızın kritik Avrupa kupası maçı oynamasına rağmen bu prosedürden ödün vermezken; sadece 10.12.2003 tarihinde (salı günü) yaptığı sevk işleminde aynı gün Şampiyonlar Liginde Juventus maçına çıkacak olan Galatasaray'ın iki yabancı futbolcusu Drogba ve Eboue'nin sevk duyurusunu maçtan bir gün sonraya bıraktı.



