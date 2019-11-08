Terim'den şok rotasyon! İşte Aslan'ın Gaziantep 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında ağır bir yara alan Galatasaray, Süper Lig'de kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Madrid maçında performansını beğenmediği isimleri kulübeye çekecek. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
8 Kasım 2019 Cuma 11:28
Güncelleme: 08.11.2019 11:28
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
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Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor.
Kırmızı-siyahlılar ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 15 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
LİGDE İLK RANDEVU Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, bu sezon lige yükselen Gaziantep ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 71. farklı takımla mücadele edecek.