Terim'den şok rotasyon! İşte Aslan'ın Gaziantep 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında ağır bir yara alan Galatasaray, Süper Lig'de kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Madrid maçında performansını beğenmediği isimleri kulübeye çekecek. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

8 Kasım 2019 Cuma 11:28 Güncelleme: 08.11.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





