Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik direktör, kabahatin kendisinde olduğunu dile getirdi. Sarı-kırmızılıların dünya devi Real Madrid'den 6 yediği gün, genç aslanlar da Real Madrid'in genç oyuncularına karşı zorlu bir sınav verdi. Zorlu karşılaşmayı Galatasaray U19 takımı 4-2'lik skorla kazandı. İşte Terim'in a takımda görev vermesi beklenen isimler...
8 Kasım 2019 Cuma 08:46
Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

Sezon başından beri oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, önceki gün de Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü.

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Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

Özellikle takım içinde Ryan Babel, Mariano, Yuto Nagatomo, Michael Seri ve Sofiane Feghouli eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinin ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.

Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

"17- 18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Terim, sarı kırmızılıların 'altın jeneresyonu' olarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti.

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Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!

Önceki gün de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

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