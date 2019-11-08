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Altın jenerasyondan Fatih Terim'e mesaj: Biz hazırız hocam!
Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik direktör, kabahatin kendisinde olduğunu dile getirdi. Sarı-kırmızılıların dünya devi Real Madrid'den 6 yediği gün, genç aslanlar da Real Madrid'in genç oyuncularına karşı zorlu bir sınav verdi. Zorlu karşılaşmayı Galatasaray U19 takımı 4-2'lik skorla kazandı. İşte Terim'in a takımda görev vermesi beklenen isimler...
8 Kasım 2019 Cuma 08:46
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"17- 18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Terim, sarı kırmızılıların 'altın jeneresyonu' olarak tabir edilen futbolcuları işaret etmişti.
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