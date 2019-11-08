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Fatih Terim tarihi yenilgi sonrası neşteri vurdu! 5 isimle yollar ayrılıyor
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray hiç beklemediği bir skor aldı. Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol devine 6-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar tam 6,5 yıldır dış sahada galibiyete hasret. En son 2012- 13 sezonunda Almanya'da Schalke'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, sonrasında ise 15 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığına neden oldu., Galatasaray'daki bu tarihi yenilginin ardından Fatih Terim'de neşteri vurdu! İşte takımdan ayrılması beklenen 5 isim...
8 Kasım 2019 Cuma 08:13
Güncelleme: 08.11.2019 08:13
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6-0'lık Real Madrid yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını tamamen yitiren Galatasaray'da futbolcular 4 maçlık seride istatistik değerleri ile dibi gördü.
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32 takım içeresinde gol bulamayan tek takım olan Cimbom, maç başına şut (9), isabetli şut (1.5) ve isabetli orta (1) karnelerinde son sırayı kimseye kaptırmadı.
Şutta Andone 2.7 ile 30. sırada yer alırken onu takip eden Babel ancak 175. olabildi. Adam geçme değerinde 1.3 ortalamalarıyla Seri ve Babel 97.'likte kaldı.
Pas ortalamasında Seri 63.5 ile 48., Marcao 53.5 ile 85.'likte yer alırken, Galatasaray, pas başarı yüzdesinde ilk 100'e isim sokamadı. Kilit pas değerinde Seri 1.8, Mariano ise 1.3 ortalamaları ile 101. oldu.
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İMPARATOR'UN EN KÖTÜ İKİNCİ PERFORMANSI
Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilen Fatih Terim, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın lig tarihinin ise en kötü üçüncü performansına imza attı. İmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı.