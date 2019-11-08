Fatih Terim tarihi yenilgi sonrası neşteri vurdu! 5 isimle yollar ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray hiç beklemediği bir skor aldı. Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol devine 6-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar tam 6,5 yıldır dış sahada galibiyete hasret. En son 2012- 13 sezonunda Almanya'da Schalke'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, sonrasında ise 15 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığına neden oldu., Galatasaray'daki bu tarihi yenilginin ardından Fatih Terim'de neşteri vurdu! İşte takımdan ayrılması beklenen 5 isim...

8 Kasım 2019 Cuma 08:13 Güncelleme: 08.11.2019 08:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





