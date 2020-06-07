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Tam Galatasaray ve Terim'e göre! Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom'a dünya yıldızı önerildi. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamak istediği ve Raiola'nın harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu ilettiği Fatih Terim transferle ilgili son kararı verecek. İşte flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:42
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
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Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda forvet transferi için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre; Brescia ile sözleşmesini feshetme kararı alan Mario Balotelli sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi. Menajer Mino Raiola'nın yönetimle görüşme yaptığı belirlendi.