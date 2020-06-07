Tam Galatasaray ve Terim'e göre! Dünya yıldızı Aslan'ı istiyor

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray gaza bastı. Forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom'a dünya yıldızı önerildi. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamak istediği ve Raiola'nın harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu ilettiği Fatih Terim transferle ilgili son kararı verecek. İşte flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri