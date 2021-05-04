Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takibi sürdüren Galatasaray, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk umutlarını korudu. Yeni sezon için de kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu kadrosunu yapacağı takviyelerle güçlendirmek isterken, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu doğrultuda listesini belirleyen teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, o bölge için ise 2 aday belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, bitime 3 hafta kala umutlarını tüketmiş değil...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, tüm hesaplamalarını galibiyete göre yaptı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Cimbom'da gözler derbiye çevrilmişken, sezonun bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları da sıklaştırıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde istediği oyuncuları alamayan Aslan, aynı hatayı yapmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Belhanda'yla sözleşmesini fesheden G.Saray'da, 8 ismin sözleşmesi bitecek ve 4 futbolcunun da kiralık mukavelesi sona erecek.

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