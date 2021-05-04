Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! İşte ilk hedef...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takibi sürdüren Galatasaray, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk umutlarını korudu. Yeni sezon için de kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu kadrosunu yapacağı takviyelerle güçlendirmek isterken, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu doğrultuda listesini belirleyen teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, o bölge için ise 2 aday belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)