Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitirerek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezonu açtı. Sarı kırmızılılar, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Cimbom'da henüz teknik direktörün belli olmamasından dolayı takımın başında Selçuk İnan yer aldı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... GS spor haberi

Süper Lig 'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray, yeni sezonu açtı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... GS spor haberi

Sarı kırmızılı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... GS spor haberi

Teknik direktör belirsizliğinin sürdüğü Cimbom'da takımın başında Selçuk İnan yer aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... GS spor haberi

Tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.

İşte idmandan kareler...

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... GS spor haberi
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