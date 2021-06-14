Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezonu açtı! O isimler yer almadı... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitirerek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezonu açtı. Sarı kırmızılılar, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Cimbom'da henüz teknik direktörün belli olmamasından dolayı takımın başında Selçuk İnan yer aldı. İşte idmandan kareler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)