Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 40. haftası bitime çok az bir süre kala oldukça heyecanlı bir derbiye sahne oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken, şampiyonluk yarışında da hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmada teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın da saha kenarında oldukça gergindi. İki kez penaltı noktasının gösterildiği mücadelede iki teknik adamın da yardımcı hakeme yoğun itirazlarda bulunduğu gözlendi. İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Süper Lig'in 40. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olurken, Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Bu skor, siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi sevindirirken, şampiyonluk yarışında 81 puanda kalan Beşiktaş'ı, Fenerbahçe 79, Galatasaray ise 78 puanla takibi sürdürdü.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Heyecan katsayısı yüksek derbide tansiyon zaman zaman yükselirken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır biri Beşiktaş'ın diğer ise Galatasaray'ın lehine olmak üzere iki kez beyaz noktayı gösterirken, iki ekibin teknik direktörleri saha kenarında adeta çılgına döndü.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Zaman zaman karşı karşıya da gelen teknik adamlar, kenar hakemlerine yoğun itirazlarda bulunurken oldukça gergin oldukları gözlendi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

İşte Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları...

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