Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Saha kenarında çılgına döndüler

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 40. haftası bitime çok az bir süre kala oldukça heyecanlı bir derbiye sahne oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken, şampiyonluk yarışında da hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmada teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın da saha kenarında oldukça gergindi. İki kez penaltı noktasının gösterildiği mücadelede iki teknik adamın da yardımcı hakeme yoğun itirazlarda bulunduğu gözlendi. İşte o anlar...