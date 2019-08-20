Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek organizasyonla kesinleşecek. Medipol Başakşehir'in Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenmesinin ardından kasasını dolduran Sarı-Kırmızılılar kurayı heyecanla bekliyor. Birçok transfer gerçekleştirerek tüm kulvarda iddialı bir performans sergilemek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri lige mağlubiyetle başlamış olsa da Avrupa sahnesinde başarılı bir grafik çizmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... Son dakika Galatasaray haberleri FOTOMAC.COM.TR