Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek organizasyonla kesinleşecek. Medipol Başakşehir'in Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenmesinin ardından kasasını dolduran Sarı-Kırmızılılar kurayı heyecanla bekliyor. Birçok transfer gerçekleştirerek tüm kulvarda iddialı bir performans sergilemek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri lige mağlubiyetle başlamış olsa da Avrupa sahnesinde başarılı bir grafik çizmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... Son dakika Galatasaray haberleri FOTOMAC.COM.TR

20 Ağustos 2019 Salı 20:35 Güncelleme: 20.08.2019 21:34
Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Avrupa sahnesinde Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak.

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