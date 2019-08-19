Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda transfer gündeminde yer alan Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
Güncelleme: 19.08.2019 09:46
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Bir dönem adı Galatasaray'la anılan Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, geleceğine dair konuştu.
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İsviçre basınından Langenthaler Tagblatt'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, teknik direktör Jürgen Klopp'a sitem etti.
Takımda son dönemlerde süre alammamaktan dolayı şikayetçi olan yıldız isim, "Maçlarda oynayamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.
Sözlerine devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hiçbir futbolcu yedek kulübesinde oturmaktan hoşlanmaz. Daha fazla süre almak istediğim açık. Durumumu incelemeli ve bir çözüm bulmalıyım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ve Monaco'nun ilgisi sorulan İsviçreli oyuncu şu yanıtı verdi: