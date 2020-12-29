Seri için iki ihtimal var! Ya Galatasaray ya da...
Galatasaray'ın ocak ayında yeniden kadrosuna katmak istediği eski futbolcusu Jean Michael Seri için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, Fildişi Sahilli yıldız ortaya sahaya Cimbom'un dışında bir takımın daha talip olduğunu ve Seri'nin bu iki kulüpten birine imza atacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
29 Aralık 2020 Salı 09:38, Güncelleme 29.12.2020 09:50
Seri için iki ihtimal var! Ya Galatasaray ya da...