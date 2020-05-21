Şampiyonlar Ligi bombası Shaqiri! İşte Galatasaray'ın yapacağı teklif

İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Shaqiri, kulübünde fazla forma şansı bulamıyor. Bu sezon sadece 10 maça çıkabilen ve bu nedenle kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakan yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.



