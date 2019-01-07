Ryan Donktan Fatih Terime mesaj var!

"Sakatlıklar ve cezalar oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bize biraz daha fazla oldu. Hepsi ile iyi mücadele ettik, iyi başa çıktık. Bu tip durumlar bizi daha da birleştirdi. Bireysel olarak iyi çalıştım. İyi performans göstermeye çalıştım. İki gol attım, daha fazlasını da yapmayı bekliyorum" diye konuştu.