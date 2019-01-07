Ryan Donktan Fatih Terime mesaj var!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 22:16:03
Güncelleme: 22:21:21
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Savunmada ve forvette oynayabileceğini söyleyen orta saha oyuncusu, Taffarel'le çalışması durumunda ihtiyaç halinde kaleye de geçebileceğini belirtti.
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Donk, Fatih Terim'in gelmesinin ardından Galatasaray'da kendisi için 2. yarının başladığını da ifade etti.
Çok alternatifli bir kadroya sahip olmadıklarını belirten başarılı oyuncu, "Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden bir Galatasaray var. Aslında bu kadar iyi işler yapabileceğimizi tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Bence takım olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum."
"Sakatlıklar ve cezalar oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bize biraz daha fazla oldu. Hepsi ile iyi mücadele ettik, iyi başa çıktık. Bu tip durumlar bizi daha da birleştirdi. Bireysel olarak iyi çalıştım. İyi performans göstermeye çalıştım. İki gol attım, daha fazlasını da yapmayı bekliyorum" diye konuştu.
İkinci yarı hedefleri hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak önemli tecrübeler kazandık. En azında 90 dakikalık maçları oynamayı daha iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün insanlar bir şeyler öğrenmeye açık. Önemli rakiplere karşı oynadık."