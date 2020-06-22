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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Tarihe geçecek bir karar"
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. Uzatma dakikalarında Okan Kocuk'un topu elinde tutması nedeniyle verilen endirekt serbest vuruşu verilmesine değinen Dilmen, "Tarihe geçecek bir karar" dedi.
22 Haziran 2020 Pazartesi 00:34
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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.
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Mücadelenin uzatma dakikalarında sarı-kırmzılı kaleci Okan Kocuk'un topu elinde fazla tutması nedeniyle verilen endirekt vuruş kararı ve ardından gelen penaltı, gündeme damga vurdu.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma hakkında flaş yorumlarda bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Böyle maç sonu görmedim açıkçası. Garip bir maç oldu. Gollü olacağını düşünüyordum ama tuhaf şeyler oldu."
"Böyle maç sonu görmedim açıkçası. Garip bir maç oldu. Gollü olacağını düşünüyordum ama tuhaf şeyler oldu. Biz oyunu konuşmayalım. 0-0 başladı, 0-1 oldu, 3-1 oldu sonra 3-3 oldu. Maça damgasını vuran olaylar hakem ve kararları..."