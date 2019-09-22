Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, kaleci Farnolle ile Andone arasında geçen bir pozisyonu detaylı bir şekilde yorumladı.

22 Eylül 2019 Pazar 23:08 Güncelleme: 22.09.2019 23:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





