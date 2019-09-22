Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, kaleci Farnolle ile Andone arasında geçen bir pozisyonu detaylı bir şekilde yorumladı.
22 Eylül 2019 Pazar 23:08 Güncelleme: 22.09.2019 23:13
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

Rıdvan Dilmen, Ntv'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç ile alakalı yorumlarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

İşte Dilmen'in açıklamalarından kesitler:

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

"Galatasaray'ın attığı gol, altyapılarda set hücumu nasıl olur, ön - arka direk paylaşımı nasıl olur gösterilmeli."

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

"Ömer Bayram golde Seri'ye mükemmel bir top kesti. Topun dibine tokat attı. En önemlisi 4 tane Galatasaraylı vardı. Golün hazırlanışı en güzel set hücumlarından biriydi"

Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! Andone...

"Seri kariyerinde 10 kafa golü atmamıştır ama oradaki organizasyon çok güzeldi. Galatasaray taraftarı 20. dakikaya kadar kazanma şansımız yok gibi izliyordur. Sonra oyun tek kaleye döndü"

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