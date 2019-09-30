PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından soyunma odasına inen Fatih Terim, futbolcularını Şampiyonlar Ligi maçına motive etmeye çalıştı, "Böyle bir karşılaşmada, böyle bir arenada kimsenin hata yapma lüksü yok. Kusursuz bir oyun sergilememiz gerekiyor" dedi

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:14 Güncelleme: 30.09.2019 20:15
PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Cezasını Fenerbahçe derbisiyle tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi, hemen Paris Saint Germain maçı için kolları sıvadı.

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PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Derbide yapılan bazı yanlışları sıcağı sıcağına oyuncularına aktaran Terim'in, "Bu atmosferde kazanmamız gerekirdi.

PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Ancak böyle maçlar oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Bu kayıpların telafisi için zamanımız var.

PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Şimdi bu maç burada kalsın. Sadece Paris Saint Germain ile oynayacağımız maça odaklanın.

PSG maçı öncesi Fatih Terim'den futbolculara uyarı!

Önümüzde fazla zaman yok ve asıl Şampiyonlar Ligi'nde yaşayabileceğimiz kötü bir sonuç bizi olumsuz etkiler.

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