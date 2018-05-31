Paulo Diaz'ın babası Italo Diaz: Oğlum Galatasaray'a git
Kendisi de eski bir futbolcu olan Diaz, "Ben Avrupa'da oynama şansı bulamadım. Arjantin de önemli bir futbol ülkesi ama Avrupa, futbolun markası. Büyük oyuncu olabilmek için Avrupa'da oynamak önemli. G.Saray herkes gibi benim de tanıdığım bir takım. Oğlum ne düşünüyor bilmiyorum ama bana sorarsa gitmesini, Avrupa'da oynamasını isterim" diye konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.