Özbek: "Kimse kahramanlık yapmasın"

300 MİLYON ÖDEYEN 11 BİNİ DE ÖDESİN!

Mustafa Cengiz'in, "Akhisar maçı öncesi ödenmeyen 11 bin TL yüzünden takım otobüsüne haciz kondu" sözlerini değerlendiren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sizler niye yönetime geldiniz? Ödeme yapmak için. Hep diyorsunuz, '300 milyon TL ödedik' diye. 11 bin TL para mı? Ben muhasebe müdürü değilim ki, bunun üzerinden algı yapıyorsunuz. 11 bin TL'yi ödersiniz, konuşmazsınız. G.Saray'ın bu tip olaylara karnı tok. 11 bin TL'yi insanlar cebinde taşıyor artık. Gerçekten böyle bir olay var mı, o da belli değil. Bunun konuşulması akıllara zarar."