Özbek: "Kimse kahramanlık yapmasın"
Galatasaray'ın 23 Mayıs 2015'te yeni başkanı oldu. Aldığı erken seçim kararı sonrası 20 Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptırdı. "Sarı-kırmızı aşkla bu hizmeti yapıyoruz" dedi ve yarın yapılacak genel kurulda tekrar adaylığı açıkladı. Kalamış'ta önceki gün listesini tanıtan Dursun Özbek, geri sayıma geçilen seçim öncesi Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. UEFA'nın yaptırımlarıyla ilgili sözlerine başlayan Özbek, şunları söyledi:
KİMSEYİ KANDIRMASINLAR
Ünal Aysal'ın başkanlık döneminde UEFA kriterlerine uyulmadığı için alınan Avrupa'dan men cezası var. Bizim yönetime geldiğimizde taahhütlere uyacağımızı söyledik. 2015-17 sezonları için 65 milyon euro'yu geçmemiz lazımdı. Bunu yerine getirdik. Son dönemde de kriterlere uyumsuzluk vardı ama cezalık bir olay yoktu. Zaten yol haritasından sapma olduğu gün UEFA çağırır, cezayı verir. Kimse, 'UEFA'dan men cezasını ortadan kaldırdık' diyerek ucuz kahramanlık yapmasın."
EN ZOR SENELERDE ÇALIŞTIM
Benim görevim kulübü iyi yönetmek, mali yapıyı ve geleceği hazırlamak. Genel kurul bunlar için beni seçti. Görevimi yaptığım için teşekküre ihtiyaç duymam. Görevimimi yapmanın mutluğunu yaşarım. 3 senedir Galatasaray'a hizmet ediyorum. Hem de en zorlu 3 senede hizmet ettim ve elbette çok büyük dersler de çıkardık. Bir birikimim var ve bunu Galatasaray lehine kullanmak istiyorum. O yüzden tekrar adayım. Ekibimiz yeni ve girdiği her işten başarılı çıkmış insanlardan kurulu."
TERİM'E SORUN: ONU KİM GETİRMİŞ
Dursun Özbek, rakibi Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Cengiz'in, "Ben olmasam Fatih Terim'i getirmezlerdi. Akıllarına ben soktum' ifadelerine sert çıkan Özbek, "Bu son derece basit bir söylem. Aslında bunu sayın Fatih Terim'e sormak gerekiyor. Böyle şey olur mu! Biz hocamız ile sürekli görüşüyoruz. 2 sene önce de çok istedik. Ancak Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım'daki projeler nedeniyle izin vermedi" diye konuştu.
TARTIŞILACAK İSİM DEĞİL
Fatih Terim'in Galatasaraylılığının tartışılamayacağını da kaydeden Dursun Özbek, "2 sene önce de takımın başına geçmesini çok istemiştik. Son görüşmemizde, 'İhtiyaç var' dedik. Toplantı 5 dakika bile sürmedi. Sonrası da ortada. Şampiyonluktaki en önemli isim Fatih Terim'dir" açıklamasını yaptı.
G.SARAY TEK PARÇADIR
Liseli-lisesiz tartışmalarıyla ilgili yorum yapan Dursun Özbek, "G.Saray tek parçadır, ayrım olmaz. Lise bizim gurur kaynağımız ve 500 yıllık kültür. Seçim öncesi hedef neyi vaad ettiğimiz olmalı, lise değil. Benim duruşum barışı getirir. Kimse ile kavga etmiyorum. Tek hedefim Galatasaray'a hizmet etmek" ifadelerini kullandı.
YARIM KALAN PROJELER VAR
Yönetimde olduğu süre içinde 12 proje ürettiğinin altını çizen Dursun Özbek, "Yarım kalan projelerim var. Onları bitirmek için tekrar gelmek istiyorum. Aldığımız dersler var ve Galatasaray'ı aydınlığa çıkaracağımıza inancım yüksek. Yarışta olanlar bundan sonra daha dikkatli olmalı. Niye kavga ediyoruz? Amaç Galatasaray'a hizmet değil mi? Ben ve ailem G.Saraylıyız. Duruşumuz, sakinliğimiz kendimizden emin olmamızdan kaynaklanıyor. Amacımız sadece Galatasaray'a hizmet etmek. Başka bir amacımız söz konusu olamaz" sözlerini sarf etti.
300 MİLYON ÖDEYEN 11 BİNİ DE ÖDESİN!
Mustafa Cengiz'in, "Akhisar maçı öncesi ödenmeyen 11 bin TL yüzünden takım otobüsüne haciz kondu" sözlerini değerlendiren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sizler niye yönetime geldiniz? Ödeme yapmak için. Hep diyorsunuz, '300 milyon TL ödedik' diye. 11 bin TL para mı? Ben muhasebe müdürü değilim ki, bunun üzerinden algı yapıyorsunuz. 11 bin TL'yi ödersiniz, konuşmazsınız. G.Saray'ın bu tip olaylara karnı tok. 11 bin TL'yi insanlar cebinde taşıyor artık. Gerçekten böyle bir olay var mı, o da belli değil. Bunun konuşulması akıllara zarar."
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