Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Bu sezon Galatasaray'dan 11 milyon euro bedelle Almanya'nın Stutgart takımına transfer olan Ozan Kabak, takımıyla aldığı kötü sonuçlar sebebiyle yüzü gülmüyor. Genç oyuncu takımı Stutgart'a transfer olduğundan beri galibiyet yüzü göremedi.
20 Nisan 2019 Cumartesi 10:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon Galatasaray'ın altyapısından A takıma kadar yükselme başarısı gösteren Ozan Kabak, buradaki performansıyla da Fatih Terim'in değişilmezleri arasına girmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çeken genç stoper 11 milyon euro karşılığında Almanya'nın Stutgart takımına transfer oldu.
Galibiyet yüzü göremedi Ozan Kabak, Bundesligada ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıktı. Bavyera ekibinin 4-1 galip geldiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Genç stoperin formasını giydiği Stutgart,daha sonra Freiburg maçından 2-2, Fortuna Düsseldorf 3-0 ve son olarak da RB Leipzig'e kendi evinde 1-3 mağlup olarak 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Stutgart'ta performansıyla alkış toplayan Ozan, takımının kötü gidişatına engel olamadı ve Stutgart düşme potasına kadar geriledi.