Olay sözler! ''Fatih Terim şanslıdır''

Galatasaray, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamazken, Şampiyonlar Ligi'nde beklemediği sonuçlar alarak Avrupa defterini erken kapattı. Peki sarı-kırmızılı takımın kötü gitmesindeki en büyük sebep ne? Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Galatasaray'ı enine boyuna analiz etti. İşte birbirinden çarpıcı tespitler...
19 Aralık 2019 Perşembe 07:30
Güncelleme: 19.12.2019 07:30
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Galatasaray'da busezon işler yolundagitmiyor. Avrupa'danelendi, ligde de 'kabus' yaşıyor. Suçlu Fatih Terim mi yoksafutbolcular mı?
UZUNDURUKAN: Fatih Terim, son iki sezonun şampiyon apoletli teknik direktörü... Ama Galatasaray'da şu ana kadar işler yolunda gitmiyor. Kötü futbol oynuyor Galatasaray.
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Lig sonuncusu Ankaragücü karşısında 2-0 öndesiniz. Rakip 10 kişi ve siz, 180 saniyede 2 gol yiyorsunuz. Bunun mantıklı bir açıklaması olamaz.
Oyuncular sahada yürüyor. Ama Fatih hoca da kenarda skoru tutacak hamleler yapamıyor. Hâlâ Selçuk İnan'dan bir beklentisi var Fatih hocanın.
Oysa Selçuk'un sahada yürüyecek hali yok adeta. Şu anda herkes Fatih hocayı eleştiriyor. Çünkü formsuz. Ama hâlâ yarışın içinde Galatasaray. Devre arasında nokta atışı takviyeler yapılabilirse yine şampiyonluğun en güçlü adayı olur...
TOROĞLU: Ben futbolculara hiçbir şey diyemem. Önce teknik direktöre derim, sonra da başkana derim. Hoca bu işi yapamıyorsa demek ki bir yerde eksiklik yapıyor.