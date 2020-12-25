Galeri Galatasaray Mustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı

Mustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin de istikrarsızlığı nedeniyle ocak ayında kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Başkan Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız, birçok girişimimiz var" derken, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk golcü de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Mustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı

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