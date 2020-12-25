GaleriGalatasarayMustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı
Mustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı
Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin de istikrarsızlığı nedeniyle ocak ayında kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Başkan Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız, birçok girişimimiz var" derken, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk golcü de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
25 Aralık 2020 Cuma 09:25, Güncelleme 25.12.2020 09:35
Mustafa Cengiz açıklamıştı! Cimbom'un transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı