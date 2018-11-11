Musleradan büyük fedakarlık! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Muslera'dan büyük fedakarlık!

    Galatasaray'da Fernando Muslera'nın, takımı için yapamayacağı şey yok
    11 Kasım 2018 Pazar, 11:11:56 Güncelleme: 11:13:50
    Musleradan büyük fedakarlık!

    Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılıaşmada sarı kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yürekli ağza getirdi.

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    Musleradan büyük fedakarlık!

    Karşılaşmanın son yarım saatinde Mensah'ın krampon darbesiyle Muslera'nın kafası yarıldı.

    Musleradan büyük fedakarlık!

    Muslera, uzatma dakikalarında yerini genç kaleci İsmail Çipe'ye bıraktı.

    Musleradan büyük fedakarlık!

    Sabah'ın haberine göre; kafasına 12 dikiş atılan tecrübeli kaleci, teknik heyetin 'Kötüysen çıkaralım' çağrılarına kayıtsız kaldı ve oyundan çıkmak için skorun garantiye alınmasını bekledi.

    Musleradan büyük fedakarlık!

    32 yaşındaki Muslera, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.

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