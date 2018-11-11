Musleradan büyük fedakarlık!

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Muslera'dan büyük fedakarlık!
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın, takımı için yapamayacağı şey yok
11 Kasım 2018 Pazar, 11:11:56
Güncelleme: 11:13:50
Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılıaşmada sarı kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yürekli ağza getirdi.
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Karşılaşmanın son yarım saatinde Mensah'ın krampon darbesiyle Muslera'nın kafası yarıldı.
Muslera, uzatma dakikalarında yerini genç kaleci İsmail Çipe'ye bıraktı.
Sabah'ın haberine göre; kafasına 12 dikiş atılan tecrübeli kaleci, teknik heyetin 'Kötüysen çıkaralım' çağrılarına kayıtsız kaldı ve oyundan çıkmak için skorun garantiye alınmasını bekledi.
32 yaşındaki Muslera, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.