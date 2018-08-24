Modestenin Galatasaraydan istediği ücret belli oldu!

Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
24 Ağustos 2018 Cuma, 13:54:42
Güncelleme: 14:06:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
1
11
Galatasaray'da transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Forvet transferinde listenin başındaki isim olan Modeste'nin maaş talebi belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
2
11
Bafetimbi Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'ın yolunu tutması sonrası forvet transferindeki arayışlarına hız veren sarı kırmızılı ekip, Anthony Modeste'nin istediği yıllık ücreti duyunca şoka uğradı.
Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
3
11
FIFA'ya yaptığı başvuru ile bonservisini eline alan Anthony Modeste, sarı kırmızılı kulüpten imza ücreti ve 3 yıllık kontrat istedi.
Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
4
11
30 yaşındaki Fransız golcünün, yüksek imza ücretinin 3 yıllık sözleşmenin her bir yılına eşit şekilde dağıtılarak ödenmesini kabul ettiği de gelen bilgiler arasında.
Modeste'nin Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu!
5
11
Modeste'nin Galatasaray'dan 3 yıllık kontratın her bir senesi için 5 milyon Euro istediği iddia ediliyor. (FutbolArena)