Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Daha sonra paylaşımını kaldıran Senegalli golcü "4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum" yazmıştı. İşte bu paylaşımlar sonrası sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri...