Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne bilmecesi bir türlü çözülemiyor. Senegalli golcünün bekleneni verememesiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelmiş ardından ailesini bahane ederek şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla Galatasaray ile ipleri tamamen koptu. taraftarın ısrarla takımdan gönderilmesini istediği Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara adeta meydan okudu. İşte Galatasaray taraftarının Mbaye Diagne'nin palaşımı sonrası tepkileri...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 20:48 Güncelleme: 01.07.2019 20:48
Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi sürüyor. Diagne instagram hesabından yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki topladı.

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Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Daha sonra paylaşımını kaldıran Senegalli golcü "4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum" yazmıştı. İşte bu paylaşımlar sonrası sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri...

Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
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