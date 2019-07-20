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Mbaye Diagne sonrası Şampiyonlar Ligi bombası! İşte 2020 transfer Aslan'ı... Son dakika haberleri
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle şampiyon kadroyu kuran Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattıktan sonra bombaları peş peşe patlatacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri ve Aslan'ın Şampiyonlar Ligi ilk 11'i:
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:50
Güncelleme: 20.07.2019 11:56
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Galatasaray, birkaç gündür transfer pazarlığı yaptığı Al Nassr ile Diagne için anlaşmak üzere... Transfer her an resmiyete dökülebilir. Geçen sezon Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer olan Senegalli golcü, 4 milyon euro farkla Arabistan'ın yolunu tutacak.
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Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı.
Cimbom, 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıkta 14 milyon Euro'ya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10 3 milyon Euro ödemişti. Cimbom 10 milyon Euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim de Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı almıştı.