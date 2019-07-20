Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...

Galatasaray'da Fatih Terim'in kamp kadrosuna aldığı Erencan Yardımcı, Leipzig maçında yaptığı asistle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giydi. Sağ ayaklı olan genç forvet, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girdi ve Babel'in attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu. Hazırlık maçı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eren ile ilgili taraftarlar da arama motorlarında araştırmalar yapıyor... Peki, Erencan Yardımcı kimdir? İşte yanıtı...

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılı kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı.

MEĞER GOL KRALLIĞI DA VARMIŞ...

Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı. Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor.