Maicon'dan şampiyonluk itirafı

"MATEUS DÖVÜŞ SPORLARINA BİRAZ DAHA TUTKULU"

Oğlu Mateus'un futboldansa dövüş sporlarına daha meraklı olduğunu söyleyen Maicon, "Matheus hep benimle top oynuyor ama sizin gördüğünüz kadar futbola çok bağlı, tutkulu değil aslında. Dövüş sporlarına biraz daha tutkulu. Annesi de kick boks ve mua tai yapıyor. O da birazcık annesinin yaptığı sporlara özeniyor diyebilirim. Ben bir baba olarak benim babam bana futbol oynamayı öğrettiyse ben de bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Sonuçta onun ileride vereceği bir karar, futbolcu olmak isterse ben elimden gelen her şeyi yaparım. Olmak istemezse de onun vereceği bir karardır. Ancak göründüğü kadar futbola tutkulu olduğunu söyleyemem" diye konuştu.