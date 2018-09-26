Maicon ayrılmak için gün sayıyor! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Galatasaray, devre arasında Maicon ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:23:47
Güncelleme: 10:24:33
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Yaz transfer döneminin son gününde Al Hilal'e transferi son anda yatan Maicon, Galatasaray'dan ayrılmak için artık gün sayıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Fatih hocanın performansını beğenmediği ve yerine alternatif isimleri denediği Brezilyalı stoper, Ocak ayında mutlaka satılacak.
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Maicon'dan gelecek bonservis parası da forvet ve stoper transferlerinde kullanılacak.
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Galatasaray, Maicon'u geçen sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.
Maicon ayrılmak için gün sayıyor!