Maicon ayrılmak için gün sayıyor! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Galatasaray, devre arasında Maicon ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:23:47 Güncelleme: 10:24:33
    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Yaz transfer döneminin son gününde Al Hilal'e transferi son anda yatan Maicon, Galatasaray'dan ayrılmak için artık gün sayıyor.

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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Fatih hocanın performansını beğenmediği ve yerine alternatif isimleri denediği Brezilyalı stoper, Ocak ayında mutlaka satılacak.

    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Maicon'dan gelecek bonservis parası da forvet ve stoper transferlerinde kullanılacak.

    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Galatasaray, Maicon'u geçen sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!

    Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.

    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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    Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
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