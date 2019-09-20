Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapabileceklerini belirten Gabonlu futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.
20 Eylül 2019 Cuma 10:34 Güncelleme: 20.09.2019 10:43
Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşılaştı.

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Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Cimbom, Belçika'da karşılaştığı rakibiyle 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Sarı-kırmızılılarda performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi de yeni transfer Mario Lemina'ydı...

Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkan Lemina, Kasımpaşa maçındaki 30 dakikalık performansını da ikiye katladı.

Lemina'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

60 dakika sahada kalan Gabonlu futbolcu performansı ile de beğeni toplarken Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

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