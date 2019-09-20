Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapabileceklerini belirten Gabonlu futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.
20 Eylül 2019 Cuma 10:34
Güncelleme: 20.09.2019 10:43
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşılaştı.
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Cimbom, Belçika'da karşılaştığı rakibiyle 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.
Sarı-kırmızılılarda performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi de yeni transfer Mario Lemina'ydı...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Galatasaray forması ile sahaya çıkan Lemina, Kasımpaşa maçındaki 30 dakikalık performansını da ikiye katladı.
60 dakika sahada kalan Gabonlu futbolcu performansı ile de beğeni toplarken Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.