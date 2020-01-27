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Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...
Amerikan basketbol ligi NBA'in unutulmaz ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü NBA yıldızının ölümü başta spor kamuoyu olmak üzere herkesi derinden yaralamıştı. Dünyaca ünlü basketbolcunun 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret etmesinin ardından "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti... İşte o anlar!
27 Ocak 2020 Pazartesi 12:32
Güncelleme: 27.01.2020 13:26
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NBA efsanelerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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Los Angeles Lakers maçı dönüşü Sikorsky S-76 tipi helikopterle yolculuk ettiği sırada henüz sebebi bilinmeyen bir arıza sonrası helikopterin düştüğü, Kobe Bryant'ın yanı sıra kızı Gianna Maria'nın da yaşamını yitirdiği kazada toplam 9 yolcunun bulunduğu ve kurtulan olmadığı öğrenilmişi.
Dünyadan ve Türkiye'den sporcular, kulüpler, Kobe'nin ölümüne kayıtsız kalmamıştı. Bunlardan biri de Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılılar, Twitter hesabından yaptığı "Huzur içinde uyu #KobeBryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz..." açıklamasıyla Kobe için taziye mesajı yayınlamıştı.
Kariyerinde 18 kez All-Star seçilen 41 yaşındaki Bryant, 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 2008'de NBA'de MVP seçilmiş ve ABD Basketbol Milli Takımı ile 2008 ve 2012'de iki altın madalya kazanmıştı.