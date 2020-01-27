Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...

Los Angeles Lakers maçı dönüşü Sikorsky S-76 tipi helikopterle yolculuk ettiği sırada henüz sebebi bilinmeyen bir arıza sonrası helikopterin düştüğü, Kobe Bryant'ın yanı sıra kızı Gianna Maria'nın da yaşamını yitirdiği kazada toplam 9 yolcunun bulunduğu ve kurtulan olmadığı öğrenilmişi.