Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...

Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...

Amerikan basketbol ligi NBA'in unutulmaz ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü NBA yıldızının ölümü başta spor kamuoyu olmak üzere herkesi derinden yaralamıştı. Dünyaca ünlü basketbolcunun 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret etmesinin ardından "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti... İşte o anlar!
27 Ocak 2020 Pazartesi 12:32 Güncelleme: 27.01.2020 13:26
Kobe Bryant ve Fatih Terim Galatasaray'da birleşmişti! İşte o anlar...

NBA efsanelerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobe Bryant ve Fatih Terim Galatasaray'da birleşmişti! İşte o anlar...

Los Angeles Lakers maçı dönüşü Sikorsky S-76 tipi helikopterle yolculuk ettiği sırada henüz sebebi bilinmeyen bir arıza sonrası helikopterin düştüğü, Kobe Bryant'ın yanı sıra kızı Gianna Maria'nın da yaşamını yitirdiği kazada toplam 9 yolcunun bulunduğu ve kurtulan olmadığı öğrenilmişi.

Kobe Bryant ve Fatih Terim Galatasaray'da birleşmişti! İşte o anlar...

Dünyadan ve Türkiye'den sporcular, kulüpler, Kobe'nin ölümüne kayıtsız kalmamıştı. Bunlardan biri de Galatasaray oldu.

Kobe Bryant ve Fatih Terim Galatasaray'da birleşmişti! İşte o anlar...

Sarı kırmızılılar, Twitter hesabından yaptığı "Huzur içinde uyu #KobeBryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz..." açıklamasıyla Kobe için taziye mesajı yayınlamıştı.

Kobe Bryant ve Fatih Terim Galatasaray'da birleşmişti! İşte o anlar...

Kariyerinde 18 kez All-Star seçilen 41 yaşındaki Bryant, 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 2008'de NBA'de MVP seçilmiş ve ABD Basketbol Milli Takımı ile 2008 ve 2012'de iki altın madalya kazanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN