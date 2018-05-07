"Kimse boşuna heveslenmesin! Şampiyon Galatasaray..."

ALBAYRAK: G.SARAY İLE UĞRAŞANLAR FAZLA

Fenerbahçe'nin maçını kazanması bizi etkilemedi. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. 180 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. 1 beraberlik hakkımız var. Biz şampiyon olacağız. Galatasaray ile zaten uğraşanlar fazla. Bir de içimizde uğraşmayalım. Biz şampiyonluğa hedeflendik. Malatya maçına 55 bin taraftarımızı bekliyoruz."