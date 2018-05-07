"Kimse boşuna heveslenmesin! Şampiyon Galatasaray..."
Galatasaray hedefine kilitlendi; uygun adım ilerliyor. Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçlarının ardından Akhisar deplasmanından da galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'in tamamlanmasına artık 180 dakika kalırken Cimbom, Yeni Malatyaspor ve deplasmandaki Göztepe karşılaşmaları ile 34 maçlık periyodu tamamlayacak.
TÜRK TELEKOM'DA BAYRAM
İki maç var ama ligin zirvesindeki mücadele bu hafta da noktalanabilir. Galatasaray'ın cumartesi akşamı Türk Telekom'da kazanması, Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmeleri halinde sarı-kırmızılı ekip son haftayı beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Üç takımın da kazanması halinde ise son hafta Cimbom'a Göztepe karşısında beraberlik yeterli olacak. Puan kaybetmesi halinde ise zirvede işler değişecek.
HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ
Ancak Galatasaray'da kimsenin bu hesaplara girmeye niyeti yok. Akhisar maçı sonrası Fatih Terim, "Her şeyin farkındayız ve mümkünse konsantre vaziyette kalmalıyız" diyerek hedeften şaşmayacaklarını dile getirdi. Bir net yorum da yardımcısı Ümit Davala'dan geldi. Davala, "Kimse boşa heveslenmesin. Oyuna gelmeyiz; sadece işimize bakarız. Hedef21" mesajını paylaştı.
ALBAYRAK: G.SARAY İLE UĞRAŞANLAR FAZLA
Fenerbahçe'nin maçını kazanması bizi etkilemedi. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. 180 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. 1 beraberlik hakkımız var. Biz şampiyon olacağız. Galatasaray ile zaten uğraşanlar fazla. Bir de içimizde uğraşmayalım. Biz şampiyonluğa hedeflendik. Malatya maçına 55 bin taraftarımızı bekliyoruz."
SİNAN GÜMÜŞ: HERŞEY BİZİM ELİMİZDE
Akhisarspor maçı sonrasında hepimiz çok mutluyuz. Zor bir karşılaşma oynadık. Son 180 dakika kaldı. Bütün sezon boyunca bu maçları bekledik. Bu maçlara en iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde puan kaybetmezsek şampiyon olacağız. İnşallah Malatya'yı yenip İzmir'e şampiyon olarak gideriz."
7 MAĞLUBİYETLİ ŞAMPİYON YOK
Galatasaray bu sezon aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekerken, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırsa zor olanı başaracak. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 30 maçta 7 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde 1987/1988 sezonundan bu yana uygulanan 3 puanlı sistemde ilk kez 7 mağlubiyet alarak şampiyon olan ilk takım olacak.
10 BİN FİTTE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Akhis ar maçı dönüşü büyük bir kutlamaya dönüştü. Galatasaray bir maçtan daha sorunsuz çıkarken İzmir uçağında tam bir şampiyonluk coşkusu vardı. "Galatasaray" ve "İmparator" tezahüratları birbirine karışırken sevince uçakta bulunan Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler de eşlik etmeyi ihmal etmedi.
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