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İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni
Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabua, geçtiğimiz günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı. Ayrılığın arkasındaki nedenler ise şok etsiki yarattı...
13 Mart 2019 Çarşamba 15:52
Güncelleme: 13.03.2019 15:54
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Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau ayrılık kararı aldı. Hollanda basını ihanet iddialarından sonra ünlü futbolcunun şiddet uyguladığını da yazdı.
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Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabua, geçtiğimiz günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı.
Takvim'in haberine göre boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.
KAVGALARI BİTMİYOR Bunların dışında ikilinin çocuk büyütme konusunda da sıkıntılar yaşadığı yazıldı.
Sneijder'in oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu daha 'el bebek gül bebek' büyütmek istediği vurgulandı.