İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Takvim'in haberine göre boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.