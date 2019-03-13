İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabua, geçtiğimiz günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı. Ayrılığın arkasındaki nedenler ise şok etsiki yarattı...
13 Mart 2019 Çarşamba 15:52 Güncelleme: 13.03.2019 15:54
İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau ayrılık kararı aldı. Hollanda basını ihanet iddialarından sonra ünlü futbolcunun şiddet uyguladığını da yazdı.

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İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabua, geçtiğimiz günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı.

İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Takvim'in haberine göre boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.

İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

KAVGALARI BİTMİYOR
Bunların dışında ikilinin çocuk büyütme konusunda da sıkıntılar yaşadığı yazıldı.

İşte Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabua ayrılığının nedeni

Sneijder'in oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu daha 'el bebek gül bebek' büyütmek istediği vurgulandı.


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