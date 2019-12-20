İşte Göztepe-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'leri

Ligde Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle morallerin bir hayli bozuk olduğu Galatasaray, 16. hafta mücadelesinde İzmir ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin oynanacağı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan. Öte yandan kupada Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Terim'in, Falcao'yu oyundan almasının ardından kendisiyle mini bir zirve yaptığı ortaya çıktı. İşte bu zirvenin detayları, Göztepe 11'i ve yaşanan son gelişmeler...