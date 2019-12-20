İşte Göztepe-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'leri

Ligde Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle morallerin bir hayli bozuk olduğu Galatasaray, 16. hafta mücadelesinde İzmir ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin oynanacağı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan. Öte yandan kupada Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Terim'in, Falcao'yu oyundan almasının ardından kendisiyle mini bir zirve yaptığı ortaya çıktı. İşte bu zirvenin detayları, Göztepe 11'i ve yaşanan son gelişmeler...
20 Aralık 2019 Cuma 12:28
Güncelleme: 20.12.2019 12:55
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Süper Lig'in 16. haftasında perde Antalyaspor, MKE Ankaragücü karşılaşması ile açılıyor.
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İlk yarının bitmesine 2 hafta kala sakatlıklarla uğraşan sarı-kırmızılılar, İzmir ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Kötü biten Avrupa macerasının ardından Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle moraller bozulan Galatasaray, bu mücadelenin ardından Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Tuzla'yı 4-0 ile geçerek moral depolamıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, İzmir'den mutlak 3 puan ile dönmek istiyor.
Tuzlaspor karşısında dinlendirilerek forma verilmeyen Ryan Babel'de tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı.