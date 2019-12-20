Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilim sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek alacağı olan 20 milyon Euro için haciz işlemi başlatmış daha sonra da Galatasaray'ın bankadaki gelirlerine bloke koydurtmuştu. Özbek'in bu hamleleri Galatasaray'ın başını FIFA ile derde sokarken Luyindama transferini de krize soktu. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler...

20 Aralık 2019 Cuma 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





