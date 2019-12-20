Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilim sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek alacağı olan 20 milyon Euro için haciz işlemi başlatmış daha sonra da Galatasaray'ın bankadaki gelirlerine bloke koydurtmuştu. Özbek'in bu hamleleri Galatasaray'ın başını FIFA ile derde sokarken Luyindama transferini de krize soktu. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler...
20 Aralık 2019 Cuma 12:00
Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Galatasaray'ın başı eski başkan Dursun Özbek ile dertte...

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Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurmuştu.

Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirdi.

Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

MUSTAFA CENGiZ YÖNETiMiNi SUÇLADI

Başkanlığı döneminde Galatasaray Kulübü'ne yaklaşık 20 milyon Euro kasa kolaylığı sağladığını belirten Dursun Özbek, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu suçladı.

Galatasaray'a FIFA şoku! Dursun Özbek ve Luyindama...

Cengiz ile defalarca görüşmelerine rağmen, paranın geri ödenmesi konusunda en ufak bir adım atılmadığını bildirdi.

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