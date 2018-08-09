İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü

    9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:40:27
    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
    • 1
    • 8
    İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü

    G.Saray Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
    • 2
    • 8
    İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü

    Ancak Sarı - kırmızılılar Akdeniz ekibine yeni bir teklif sundu.

    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
    • 3
    • 8
    İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü

    FFP nedeniyle sıkıntıda olan Cimbom, Alanyasporlu yıldızı bu sezon mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
    • 4
    • 8
    İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü

    Akdeniz temsilcisinin bu teklife vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
    • 5
    • 8
    İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü

    Cimbom'dan Lens taktiği

    Cimbom'un yaptığı teklif akıllara Beşiktaş'ın yaptığı Jeremain Lens transferini getirdi. Kartal, Hollandalı oyuncuyu önce kiraladığını açıklamış ancak bir sezon sonra satın aldığını KAP'a bildirmişti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN