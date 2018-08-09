İşte Galatasarayın Emre Akbaba formülü - Galeri - Fotomaç
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İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:40:27
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
G.Saray Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
Ancak Sarı - kırmızılılar Akdeniz ekibine yeni bir teklif sundu.
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
FFP nedeniyle sıkıntıda olan Cimbom, Alanyasporlu yıldızı bu sezon mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
Akdeniz temsilcisinin bu teklife vereceği cevap ise merakla bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba formülü
Cimbom'dan Lens taktiği
Cimbom'un yaptığı teklif akıllara Beşiktaş'ın yaptığı Jeremain Lens transferini getirdi. Kartal, Hollandalı oyuncuyu önce kiraladığını açıklamış ancak bir sezon sonra satın aldığını KAP'a bildirmişti.