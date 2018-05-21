İşte Fatih Terim'in 2019 planı!
İmparator'un yaptığı durum değerlendirmesinde, "Geçen sezon önemli transferlere imza atılmış ancak takım tamamlanmamış. Bizler elimizden geldiğince yedek oyuncuları kazandık ama yeni sezonda alternatifi bol bir kadro kurmalıyız. Her şeyden önemlisi takımı gençleştirmeliyiz" dediği öğrenildi. Kulübün mali durumunu da dikkate alan Terim, hem maaş bütçesini düşürmeyi hem de transferleri uygun maliyetlerle bitirmeyi planlıyor.
Yedek kaleci Eray altyapı kontenjanından kadroda tutulabilir. Kutlamalarda yuhalanan ve şampiyonluk tişörtüne bile koyulmayan Tarık Çamdal yeni sezonda kesin olarak yok. Kiralık sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Denayer'in UEFA kararı resmiyet kazanınca, bonservisleri alınmaya çalışılacak. Sevilla'dan dönen Carole maliyeti düşük (yıllık 700 bin Euro) olduğu için yaz kampına götürülecek. Sözleşmesi biten Donk'la ise aynı maddi koşullarda (1.5 milyon Euro garanti para) başarı performansına bağlı 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak.
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