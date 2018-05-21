İşte Fatih Terim'in 2019 planı!

İmparator'un yaptığı durum değerlendirmesinde, "Geçen sezon önemli transferlere imza atılmış ancak takım tamamlanmamış. Bizler elimizden geldiğince yedek oyuncuları kazandık ama yeni sezonda alternatifi bol bir kadro kurmalıyız. Her şeyden önemlisi takımı gençleştirmeliyiz" dediği öğrenildi. Kulübün mali durumunu da dikkate alan Terim, hem maaş bütçesini düşürmeyi hem de transferleri uygun maliyetlerle bitirmeyi planlıyor.

