İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

    2013 ila 2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıkladı. Drogba'nın kariyeri birbirinden unutulmaz anlara sahne oldu.

    İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları...

    13 Kasım 2018 Salı, 09:11:47 Güncelleme: 09:25:31
    İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

    Drogba 5 yaşında ailesi tarafından, profesyonel bir futbolcu olan, amcası Michel Goba'nın yanında yaşamak üzere Fransa'ya gönderildi ve bir süre Fildişi Sahili'ndeki ailesinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Buna karşın Fransa'ya alışamaması ve ailesine olan özlemi sebebiyle 3 yıl sonra memleketi Abidjan'a geri döndü.

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    İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

    Her gününü bir otoparkta futbol oynayarak geçiren Drogba'nın annesi ve babasının işlerini kaybetmesi sonucu küçük Drogba bir kez daha Fransa'nın ve amcasının evinin yolunu tuttu. 1991'de anne ve babası da Fransa'da yaşamaya başladı.

    İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

    Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya forması giydiği 2004 yılında, 26 yaşındayken, dönemin en başarlı takımlarından, son iki yılın UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Chelsea'den teklif aldı ve 38,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tuttu.

    İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

    Drogba kendisiyle ilgili bir belgeselde o günleri 'Umarım bir sağlık kontrollerinde bir sakatlığım çıkar.' diye dualar ederek geçirdiğini anlatıyor.

    İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

    2005 yılında Fildişi Sahili'nin Sudan'ı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin ardından takımın kaptanı Didier Drogba, tüm ülke tarafından canlı izlenen kutlamalarda unutulmaz bir konuşmaya imza attı. Oynadıkları futbol hakkında konuşması beklenen Drogba adeta insanlığa ders veren şu cümleleri sarf etti:

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