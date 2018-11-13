İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları
2013 ila 2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıkladı. Drogba'nın kariyeri birbirinden unutulmaz anlara sahne oldu.
İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları...
Drogba 5 yaşında ailesi tarafından, profesyonel bir futbolcu olan, amcası Michel Goba'nın yanında yaşamak üzere Fransa'ya gönderildi ve bir süre Fildişi Sahili'ndeki ailesinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Buna karşın Fransa'ya alışamaması ve ailesine olan özlemi sebebiyle 3 yıl sonra memleketi Abidjan'a geri döndü.
2005 yılında Fildişi Sahili'nin Sudan'ı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin ardından takımın kaptanı Didier Drogba, tüm ülke tarafından canlı izlenen kutlamalarda unutulmaz bir konuşmaya imza attı. Oynadıkları futbol hakkında konuşması beklenen Drogba adeta insanlığa ders veren şu cümleleri sarf etti: