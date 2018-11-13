İşte Didier Drogbanın unutulmaz anları

Drogba 5 yaşında ailesi tarafından, profesyonel bir futbolcu olan, amcası Michel Goba'nın yanında yaşamak üzere Fransa'ya gönderildi ve bir süre Fildişi Sahili'ndeki ailesinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Buna karşın Fransa'ya alışamaması ve ailesine olan özlemi sebebiyle 3 yıl sonra memleketi Abidjan'a geri döndü.