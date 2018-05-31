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İşte Cengiz'in yol haritası!
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ERGİNBİLGİÇ SÜRPRİZİ
Mustafa Cengiz, Sportif AŞ'nin başına Tufan Erginbilgiç'i geçireceğini belirtmişti. BP Madeni Yağlar Dünya Başkanı olan Erginbilgiç sektöründeki en donanımlı 5 isimden biri kabul ediliyor. Güçlü bağlantıları bulunan Tufan Erginbilgiç, Galatasaray'ın kritik konularında önemli bir sorun çözücü olacak.
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