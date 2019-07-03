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İspanya'dan transfer mesajı: Galatasaray'da oynamak istiyorum!
Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki oyuncular ile bir bir görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar, transferde büyük ilerleme kaydetti. Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a İspanya'dan flaş bir transfer itirafı geldi. İşte sürpriz transfe gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
Güncelleme: 03.07.2019 19:33
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Sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam eden Galatasaray, birçok isim ile temas halinde.
3 kulvarda mücadele edecek iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, hummalı bir çalışma içinde.
Şimdiye kadar 5 ismi kadrosuna katan Cimbom, transferde ayağını gazdan çekmiyor.
Ever Banega transferinde oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldızın kulübü Sevilla'nın açıklamaları transferde engel teşkil etti.