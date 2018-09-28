İlyas Tüfekçiden sitem! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    GALERİ

    İlyas Tüfekçi'den sitem!

    ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, bu hastalıkla yaşamayı öğrendiğini ve asla kendini bırakmadığını söyledi.
    28 Eylül 2018 Cuma, 11:52:55 Güncelleme: 12:14:42
    İlyas Tüfekçi'den sitem!
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    İlyas Tüfekçiden sitem!

    YARDIMLA AYAKTA DURABİLİYOR


    Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da yıllarca giyen "Küçük Dev Adam" lakaplı eski milli futbolcu, 1,5 yıldır yürüyemediğini ancak son günlerde yardımla da olsa ayakta durabildiğini ve çok hafif bir şekilde ayaklarını oynatabildiğini belirtti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İlyas Tüfekçi'den sitem!
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    İlyas Tüfekçiden sitem!

    HİÇBİR ZAMAN UMUDUMU KESMEDİM

    "Teşhis konduktan sonra hastalık yavaş da olsa ilerledi. Bundan 1,5 sene önce bir ameliyat oldum, oksijene bağlandım. Ayaklarımdaki yürüme imkanı zaman içinde resmen yok oldu. 1,5 senedir yürüyemiyorum ama Allah'a yine şükrediyorum."

    İlyas Tüfekçi'den sitem!
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    İlyas Tüfekçiden sitem!

    "Şikayet edecek herhangi bir şeyim yok. Tabii ki mücadeleci yapımdan dolayı kendimi hiç bırakmadım, hiç ağlamadım. Hiçbir zaman umudu kesmedim. İnşallah hakkımda hayırlısı olur."

    İlyas Tüfekçi'den sitem!
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    İlyas Tüfekçiden sitem!

    HASTALIKLA YAŞAMASINI DA ÖĞRENDİM

    "Yavaş bir şekilde ve iki kişinin desteğiyle 3-4 adım atabiliyorum. Bunu daha önce pek yapamıyordum. Şimdi bir azimle en azından bunları yapmaya çalışıyorum. Zaman ne gösterir bilemiyoruz ama ben elimden geleni her zaman yapacağımı biliyorum. Kendimi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu bir karakter meselesi. "

    İlyas Tüfekçi'den sitem!
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    İlyas Tüfekçiden sitem!

    "8 yaşında Stuttgart'tan Hertha Berlin'e transfer olduğumda, beni alan Berlin başantrenörü, 'İlyas ateş parçasıdır, o sahada hiçbir zaman durmaz, gücü bitene kadar koşar.' dedi. Ben hiçbir zaman kendimi sahada da bırakmadım, teslim olmadım. Normal hayatta da böyle bir hastalık bile olsa bunu çok normal karşıladım ve onunla yaşamaya çalışıyorum. Onunla yaşamasını da öğrendim. Allah'a şükrediyorum."

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