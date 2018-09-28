İlyas Tüfekçiden sitem!

HASTALIKLA YAŞAMASINI DA ÖĞRENDİM

"Yavaş bir şekilde ve iki kişinin desteğiyle 3-4 adım atabiliyorum. Bunu daha önce pek yapamıyordum. Şimdi bir azimle en azından bunları yapmaya çalışıyorum. Zaman ne gösterir bilemiyoruz ama ben elimden geleni her zaman yapacağımı biliyorum. Kendimi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu bir karakter meselesi. "

