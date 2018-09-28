İlyas Tüfekçiden sitem!

İlyas Tüfekçi'den sitem!
YARDIMLA AYAKTA DURABİLİYOR
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da yıllarca giyen "Küçük Dev Adam" lakaplı eski milli futbolcu, 1,5 yıldır yürüyemediğini ancak son günlerde yardımla da olsa ayakta durabildiğini ve çok hafif bir şekilde ayaklarını oynatabildiğini belirtti.
HASTALIKLA YAŞAMASINI DA ÖĞRENDİM
"Yavaş bir şekilde ve iki kişinin desteğiyle 3-4 adım atabiliyorum. Bunu daha önce pek yapamıyordum. Şimdi bir azimle en azından bunları yapmaya çalışıyorum. Zaman ne gösterir bilemiyoruz ama ben elimden geleni her zaman yapacağımı biliyorum. Kendimi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu bir karakter meselesi. "
"8 yaşında Stuttgart'tan Hertha Berlin'e transfer olduğumda, beni alan Berlin başantrenörü, 'İlyas ateş parçasıdır, o sahada hiçbir zaman durmaz, gücü bitene kadar koşar.' dedi. Ben hiçbir zaman kendimi sahada da bırakmadım, teslim olmadım. Normal hayatta da böyle bir hastalık bile olsa bunu çok normal karşıladım ve onunla yaşamaya çalışıyorum. Onunla yaşamasını da öğrendim. Allah'a şükrediyorum."