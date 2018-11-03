Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:31:23
Güncelleme: 16:22:09
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girerkek yumruk, kafa ve tokatlar havada uçuştu.
Sahanın ortası adeta ringe dönerken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son bölümünde Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçe Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü.
Galatasaray'ın yıldız ismi Muğdat Çelik'in Jailson'u saha içerisinde kovalaması dikkatlerden kaçmadı