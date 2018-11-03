Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları... - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdat'ın o anları...

    3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:31:23 Güncelleme: 16:22:09
    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girerkek yumruk, kafa ve tokatlar havada uçuştu.

    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Sahanın ortası adeta ringe dönerken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son bölümünde Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçe Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü.

    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Galatasaray'ın yıldız ismi Muğdat Çelik'in Jailson'u saha içerisinde kovalaması dikkatlerden kaçmadı

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