G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor

Fakat hocaları sakatlığının nüksetme riskini de göz önünden bulundurarak onu zorlamadı. Bu yüzden de Dünya Kupasına gidemedi. Şimdi Henry, Galatasaray'da parlamaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu, "Dönüşüm muhteşem olacak" diyecek kadar da iddialı...



