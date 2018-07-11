G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:01:28
Güncelleme: 23:02:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
1
6
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Aralık ayında diz iç yan bağlarını parçalamıştı.
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
2
6
Normalde böyle bir sakatlık sonrasında futbolcunun sahalara dönüşü doktorlar tarafından 8 ay olarak verildi.
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
3
6
Fakat Nijeryalı, Dünya Kupası'nda oynayabilmek için Mart sonunda çalışmalara başladı. Nisan sonunda da hazır hale geldi.
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
4
6
Fakat hocaları sakatlığının nüksetme riskini de göz önünden bulundurarak onu zorlamadı. Bu yüzden de Dünya Kupasına gidemedi. Şimdi Henry, Galatasaray'da parlamaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu, "Dönüşüm muhteşem olacak" diyecek kadar da iddialı...
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
5
6
Genç yaşına rağmen hızı, atletik yapısı ve stoperleri peşine takmasıyla ünlenen Henry Onyekuru kanatlarda forma giymesine karşın 88 maçta 40 gol atmayı başardı. Ayrıca 21 yaşındaki yıldızın, 11 de asisti bulunuyor.
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru patlama yapmaya hazırlanıyor
6
6
Everton'a 8 milyon euro'ya transfer olan Onyekuru'nun Rodrigues ile birlikte Galatasaray'ın kanatlarını uçuşa geçirmesi bekleniyor.